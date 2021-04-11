«Не просто так»: Манижа объяснила, почему считает себя русской женщиной

Фото: instagram/manizha

Певица Манижа, которая представит Россию на конкурсе Евровидение, объяснила, почему называет себя русской женщиной.

— У меня есть определенное послание, которое я намерена донести до конца с помощью своей песни. Поклонникам важно понимать, что вы не отступили от своих принципов и не продались. Я называю себя русской женщиной не просто так. Я имею на это право, — заявила Манижа.

Исполнительница считает, что текст песни, за который она получила волну негодования, написан с юмором. По ее словам, борьба с ксенофобией заставила почувствовать себя в России как дома, пишет The Guardian.

Напомним, российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию «Russian Woman» на русском языке.

Как рассказала исполнительница, когда стало известно, что она будет представлять РФ на песенном конкурсе, на артистку обрушилась волна ненависти, хейта, угроз и даже проклятий. Многие заостряют внимание на ее таджикских корнях.

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