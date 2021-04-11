Стало известно, какой период россияне считают золотым веком космонавтики

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Мнение о том, что нашу страну можно было назвать ведущей космической державой во времена Юрия Гагарина и Сергея Королева, поддерживают три четверти россиян, принявших участие в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Согласно результатам проведенного исследования, 76 процентов опрошенных человек считают, что в конце 1950-х — начале 1960-х годов Советский Союз добился колоссальных успехов в космической отрасли. Во-первых, был запущен первый искусственный спутник Земли, а во-вторых, был отправлен человек в космос. Уточняется, что так чаще всего думают люди старше 45 лет.

При этом 18 процентов респондентов утверждают, что золотой век российской космонавтики — это времена пилотируемой станции «Мир». Больше всего данную позицию поддерживают граждане в возрасте от 35 до 44 лет.

Еще 15 процентов участников опроса придерживаются мнения, что ведущая роль в освоении космоса принадлежит России сейчас, отмечает RT. И лишь четыре процента респондентов заявили, что 1990-е годы стали периодом расцвета отечественной инженерно-космической мысли.

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