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СМИ: Забаррикадировавшийся в гавайском отеле вооруженный мужчина покончил с собой
Фото: Pixabay / Fleimax

СМИ: Забаррикадировавшийся в гавайском отеле вооруженный мужчина покончил с собой

Илья Ашуров

Происшествия

Мужчина, забаррикадировавшийся в гостиничном номере на Гавайях, покончил с собой. Об этом сообщил телеканал KITV в воскресенье, 11 апреля.

Согласно сообщению телеканала, вооруженный человек, который забаррикадировался в одном из номеров гостиницы в городе Гонолулу, совершил самоубийство. О личности мужчины ничего не сообщается.

Ранее «ВМ» писала, что неизвестный вооруженный мужчина забаррикадировался в комнате на четвертом этаже отеля и пять раз выстрелил через дверь своего номера. Полиция оперативно прибыла на место и эвакуировала постояльцев и персонал гостиницы. Сообщалось, что в результате стрельбы никто не пострадал.

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