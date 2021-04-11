Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку после стрельбы в одной из школ города

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Прокуратура Санкт-Петербурга инициировала проверку по факту сообщения о стрельбе в одной из школ города. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

— Прокуратура проверит исполнение законодательства об образовании, в том числе со стороны школьных педагогов-психологов, обязанных оказывать психологическую помощь ученикам и способствовать формированию их законопослушного поведения, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщала, что подросток принес в одну из школ Петербурга пневматический пистолет. Школьник сделал несколько выстрелов в раздевалке в сторону своих одноклассников. В результате инцидента никто не пострадал.

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