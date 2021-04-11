Вероятным виновником ДТП на Кутузовском проспекте называют водителя каршеринга

Фото: Moscow-Live

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 1Б Карта всех событий

Вероятным виновником аварии на Кутузовском проспекте может быть 29-летний водитель каршеринга. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По предварительной информации, водитель каршеринга выехал на полосу встречного движения и спровоцировал аварию. Сейчас он госпитализирован

Уточняется, что на данный момент занята только крайняя полоса. Движение в сторону центра осуществляется по пяти полосам.

Фото: Telegram-канал Дептранс. Оперативно

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что ДТП с участием двух автомобилей произошло на Кутузовском проспекте. Лобовое столкновение двух автомобилей случилось рядом с домом 1б на Кутузовском проспекте.

По предварительным данным погибших в ДТП нет.

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