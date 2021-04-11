Самолет, подавший сигнал о разгерметизации, успешно вернулся в аэропорт вылета в Сочи
Самолет, возвращавшийся в аэропорт отправления из-за возможной разгерметизации кабины, благополучно приземлился. Об этом СМИ стало известно в воскресенье, 11 апреля.
— Самолет благополучно приземлился в аэропорту Сочи. Никто не пострадал, — приводит слова источника Интерфакс.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Azur Air, совершающий рейс из Сочи в Санкт-Петербург, возвращается в аэропорт отправления. Возможной причиной возвращения самолета называли разгерметизацию кабины.
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