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Самолет, подавший сигнал о разгерметизации, успешно вернулся в аэропорт вылета в Сочи
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Самолет, подавший сигнал о разгерметизации, успешно вернулся в аэропорт вылета в Сочи

Илья Ашуров

Происшествия

Самолет, возвращавшийся в аэропорт отправления из-за возможной разгерметизации кабины, благополучно приземлился. Об этом СМИ стало известно в воскресенье, 11 апреля.

— Самолет благополучно приземлился в аэропорту Сочи. Никто не пострадал, — приводит слова источника Интерфакс.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Azur Air, совершающий рейс из Сочи в Санкт-Петербург, возвращается в аэропорт отправления. Возможной причиной возвращения самолета называли разгерметизацию кабины.

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