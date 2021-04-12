Почти 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали шесть рейсов и восемь отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и два отменены. А в аэропорту Внуково задержаны три рейса и четыре отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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