Почти 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали шесть рейсов и восемь отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и два отменены. А в аэропорту Внуково задержаны три рейса и четыре отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Читайте также: Самолет, подавший сигнал о разгерметизации, успешно вернулся в аэропорт вылета в Сочи