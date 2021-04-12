«Сногшибательная!»: поклонники восхитились фото Пеговой за кулисами

Ирина Пегова порадовала фанатов новым снимком / Фото: instagram.com/pegovairina

Актриса Ирина Пегова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала снимки, устроив фотосессию за кулисами после выступления в Филармонии, где она читали сказку Кристиана Ханса Андерсена.

Артистка облачилась в силуэтное платье с летящей юбкой. Изюминкой образа стал цветочный принт и тонкий поясок на талии. Белокурые локоны Пегова собрала в пучок, оставив у лица несколько вьющихся локонов.

— Традиционно! Фотосессия за кулисами! В стенах Филармония-2 читала сказку Ханса Кристиана Андерсена, — написала под фото актриса.

Поклонники восхитились снимками звезды и написали много восторженных комментариев.

«Изумительное фото! Как вам идет этот наряд, Ирина. Какая талия — позавидуешь! И, как всегда, милая улыбка!»; «Вы просто сногсшибательная!»; «Самая обаятельная, самая привлекательная», — отметили пользователи.

Ранее Ирина Пегова опубликовала фото в экранном образе. Она оказалась в атмосфере советского времени, снимаясь в сериале «Деревенская драма».

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