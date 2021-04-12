Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Сногшибательная!»: поклонники восхитились фото Пеговой за кулисами
Ирина Пегова порадовала фанатов новым снимком / Фото: instagram.com/pegovairina

«Сногшибательная!»: поклонники восхитились фото Пеговой за кулисами

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Ирина Пегова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала снимки, устроив фотосессию за кулисами после выступления в Филармонии, где она читали сказку Кристиана Ханса Андерсена.

Артистка облачилась в силуэтное платье с летящей юбкой. Изюминкой образа стал цветочный принт и тонкий поясок на талии. Белокурые локоны Пегова собрала в пучок, оставив у лица несколько вьющихся локонов.

— Традиционно! Фотосессия за кулисами! В стенах Филармония-2 читала сказку Ханса Кристиана Андерсена, — написала под фото актриса.

Поклонники восхитились снимками звезды и написали много восторженных комментариев.

«Изумительное фото! Как вам идет этот наряд, Ирина. Какая талия — позавидуешь! И, как всегда, милая улыбка!»; «Вы просто сногсшибательная!»; «Самая обаятельная, самая привлекательная», — отметили пользователи.

Ранее Ирина Пегова опубликовала фото в экранном образе. Она оказалась в атмосфере советского времени, снимаясь в сериале «Деревенская драма».

Читайте также: Ирина Пегова продемонстрировала стройную фигуру в спортзале

поклонникифотоИрина Пегова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас двое в комнате: я и собака моя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в