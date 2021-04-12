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«Афродита»: молодая жена Цекало показала фигуру в бикини
Дарина Эрвин восхитила пользователей Сети / Фото: instagram.com/darina.ervin/

«Афродита»: молодая жена Цекало показала фигуру в бикини

Юлия Курганова

Звезды

Продюсер Александр Цекало и его 29-летняя жена, модель Дарина Эрвин, сейчас отдыхают на Гавайских островах. Супруги регулярно делится снимками с живописного места на страницах в соцсети Instagram.

Эрвин в очередной раз порадовала пользователей фото с отдыха. Она опубликовала кадр, сделанный на фоне водопада. Модель позирует в бикини телесного цвета.

— Не гонись, — коротко подписала фото жена Цекало.

Подписчики восхитились фигурой Эрвин и осыпали ее комплиментами.

«Кроме меня увидел водопад кто-нибудь? Он весьма красив»; «Афродита»; «Идеал женственности»; «Экзотическая красотка», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Анна Седокова опубликовала сочное фото в бикини. На фотографии звезда позирует на залитом солнцем пляже.

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бикиниАлександр Цекаложена
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