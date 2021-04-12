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Отшельница Агафья Лыкова отказалась от перезда в Москву
Агафья Лыкова объяснила отказ заветом своего отца / Фото: 5-tv.ru

Отшельница Агафья Лыкова отказалась от перезда в Москву

Юлия Курганова

Общество

Известная сибирская отшельница Агафья Лыкова отказалась переезжать в столицу. Об этом сообщил предстоятель Русской православной старообрядческой церкви — митрополит Московский и всея Руси Корнилий.

Женщина объяснила свой отказ заветом отца Карпа Лыкова. Отшельница рассказала, что он предсказал ей гибель, если она покинет свой дом.

Корнилий отметил, что Лыкова «живет жизнью, которой и должны жить христиане — в трудах и молитве», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 10 марта Лыкова въехала в новый дом, который был построен при поддержке общественного деятеля Олега Дерипаски. Отшельница сама попросила предпринимателя о помощи.

Агафье Лыковой 76 лет, она родилась в семье староверов, которые считают уединенную жизнь вдали от человеческой цивилизации спасительной для души и тела. С конца 1930-х годов семья Лыковых жила в полной изоляции от цивилизации. После 1946 года постоянным местом жительства Лыковых стал берег реки Еринат, притока Абакана.

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