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Портале поставщиков сделали удобнее для пользователей
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Портале поставщиков сделали удобнее для пользователей

Анастасия Волоснова

Город

На портале поставщиков добавили новые удобные функции. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

С помощью нового раздела в личном кабинете пользователи смогут обращаться в службу поддержки и контролировать статусы своих заявок. Инструкции специалистов центра можно будет смотреть на самом сайте, а скачивать pdf-файлы не придется.

— Например, если раньше взаимодействие со службой техподдержки велось по электронной почте и по телефону, то сейчас предоставить дополнительную информацию и отследить статус обращения можно прямо в личном кабинете портала. Это позволяет пользователям экономить время на решении вопросов и получении необходимой информации об инструментах портала поставщиков, что в конечном итоге способствует более эффективному решению бизнес-задач, — пояснил Эдуард Лысенко.

В личном кабинете можно будет сортировать свои запросы и просматривать полную информацию по каждой заявке. Кроме того, пользователи смогут оценивать работу техподдержки.

— Сегодня у поставщиков есть возможность обратиться к специалистам портала в любое время суток из любого раздела портала: задать вопрос можно не только через центр поддержки, но и написав чат-боту. Это позволяет экономить время и делает коммуникацию более эффективной, — отметилт руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Пользователи также могут ознакомиться с опубликованными на портале инструкциями и рекомендациями по работе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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