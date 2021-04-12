Портале поставщиков сделали удобнее для пользователей

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На портале поставщиков добавили новые удобные функции. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

С помощью нового раздела в личном кабинете пользователи смогут обращаться в службу поддержки и контролировать статусы своих заявок. Инструкции специалистов центра можно будет смотреть на самом сайте, а скачивать pdf-файлы не придется.

— Например, если раньше взаимодействие со службой техподдержки велось по электронной почте и по телефону, то сейчас предоставить дополнительную информацию и отследить статус обращения можно прямо в личном кабинете портала. Это позволяет пользователям экономить время на решении вопросов и получении необходимой информации об инструментах портала поставщиков, что в конечном итоге способствует более эффективному решению бизнес-задач, — пояснил Эдуард Лысенко.

В личном кабинете можно будет сортировать свои запросы и просматривать полную информацию по каждой заявке. Кроме того, пользователи смогут оценивать работу техподдержки.

— Сегодня у поставщиков есть возможность обратиться к специалистам портала в любое время суток из любого раздела портала: задать вопрос можно не только через центр поддержки, но и написав чат-боту. Это позволяет экономить время и делает коммуникацию более эффективной, — отметилт руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Пользователи также могут ознакомиться с опубликованными на портале инструкциями и рекомендациями по работе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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