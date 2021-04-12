Мужчина чуть не умер в хостеле на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Угрешская улица, 12с1 Карта всех событий

На юго-востоке Москвы мужчину ранили ножом в хостеле. Об этом в понедельник, 12 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Инцидент произошел вечером 11 апреля в хостеле на Угрешской улице, дом 12. Неработающий мужчина из Магнитогорска приехал в столицу. Он остановился в недорогом отеле. Вечером в ходе бытовой ссоры с неким мужчиной он получил ножевое ранение в шею.

Мужчина госпитализирован. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося и личность обидчика.

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