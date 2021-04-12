Ответы на три самых популярных запроса о Юрии Гагарине

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Сервис «Яндекс» опубликовал статистику наиболее популярных запросов о первом космонавте Земли Юрии Гагарине.

Так, специалисты сообщили, что россияне чаще всего хотели узнать о том, в каком году Гагарин полетел в космос.

Юрий Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток». Он стал первым человеком, совершившим такой полет.

Вторым по популярности стал вопрос о причинах его гибели.

Обстоятельства смерти первого космонавта Земли до конца так и не установлены. Известно, что Юрий Гагарин и летчик Владимир Серегин погибли при выполнении тренировочного полета в марте 1968 года. Эксперты высказывали множество версий гибели летчиков. По их мнению, к трагедии могли привести разные причины, среди которых плохие метеорологические условия, плохая видимость, высокая облачность и даже столкновение самолета с метеозондом.

В первой тройке вопросов о космонавте также оказался запрос о том, сколько длился полет Гагарина.

Юрий Гагарин находился в околоземном пространстве 108 минут. За это время ему удалось сделать один полный оборот вокруг планеты.

Реже всего пользователи задавали такие вопросы: «Кто летал в космос до Гагарина?»; «Кто такой Гагарин?»; «Сколько раз Гагарин облетел вокруг Земли?», сообщает РБК.

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