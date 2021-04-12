Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Момент обрушения трубы на ТЭЦ в Барнауле попал на видео
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Момент обрушения трубы на ТЭЦ в Барнауле попал на видео

Анастасия Волоснова

Происшествия

Появилось видео с момента обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле. На кадрах видно, как труба стремительно рушится вниз, поднимая густые клубы темного дыма.

Авария произошла вечером в воскресенье, 11 апреля. В результате инцидента никто не пострадал. Уточняется, что представители Сибирской генерирующей компании стараются минимизировать неудобства жителей города.

В настоящее время часть потребителей переключили на резервные схемы теплоснабжения. Энергию поставляют с ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной.

Глава Барнаула Вячеслав Франк в понедельник, 12 апреля, заявил, что на ТЭЦ-2 создали оперативный штаб. Из-за обрушения в столице края ввели режим повышенной готовности, сообщает РЕН.ТВ.

Читайте также: Прыгун в воду был введен в кому после травмирования на соревнованиях в Москве

обрушенияБарнаулавария
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас двое в комнате: я и собака моя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Все мнения
О проекте
Читайте нас в