Момент обрушения трубы на ТЭЦ в Барнауле попал на видео

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Появилось видео с момента обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле. На кадрах видно, как труба стремительно рушится вниз, поднимая густые клубы темного дыма.

Авария произошла вечером в воскресенье, 11 апреля. В результате инцидента никто не пострадал. Уточняется, что представители Сибирской генерирующей компании стараются минимизировать неудобства жителей города.

В настоящее время часть потребителей переключили на резервные схемы теплоснабжения. Энергию поставляют с ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной.

Глава Барнаула Вячеслав Франк в понедельник, 12 апреля, заявил, что на ТЭЦ-2 создали оперативный штаб. Из-за обрушения в столице края ввели режим повышенной готовности, сообщает РЕН.ТВ.

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