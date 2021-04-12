Ветеринар объяснил, как бороться с ожирением у домашних животных

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Врач-ветеринар Максим Щугорев предупредил, что перекармливание домашнего питомца грозит ожирением. К аналогичным последствиям может привести нарушение баланса углеводов, белков и клетчатки в рационе животного.

По словам специалиста, это касается абсолютно всех видов животных.

— Животные толстеют либо от переедания нормального, сбалансированного рациона, но просто от превышения его количества, либо от нарушения баланса рациона. Как и мы. Если собаку, кошку, тигра, гиппопотама перекармливать вкусняшками, будет то же самое, что и с человеком, который ест пирожки на утро по 20 штук, — цитирует специалиста «Звезда».

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