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Ветеринар объяснил, как бороться с ожирением у домашних животных
Фото: Pixabay

Ветеринар объяснил, как бороться с ожирением у домашних животных

Анастасия Колоскова

Животные

Врач-ветеринар Максим Щугорев предупредил, что перекармливание домашнего питомца грозит ожирением. К аналогичным последствиям может привести нарушение баланса углеводов, белков и клетчатки в рационе животного.

По словам специалиста, это касается абсолютно всех видов животных.

— Животные толстеют либо от переедания нормального, сбалансированного рациона, но просто от превышения его количества, либо от нарушения баланса рациона. Как и мы. Если собаку, кошку, тигра, гиппопотама перекармливать вкусняшками, будет то же самое, что и с человеком, который ест пирожки на утро по 20 штук, — цитирует специалиста «Звезда».

Ранее ветеринары объяснили, почему опасно выгуливать кошку.

Читайте также: Столичные ветеринары рассказали о главных особенностях содержания и кормления грызунов

питаниеожирениеживотные
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