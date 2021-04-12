«С какой-то помойкой»: Садальский поддержал Долину после скандала на шоу Галкина

Фото: Youtube / Стас Садальский

Актер театра и кино Станислав Садальский решил поддержать российскую певицу Ларису Долину после скандала на шоу Максима Галкина «Музыкалити».

Ранее певица Лариса Долина и тикток-блогерша Валя Karna.val поспорили на тему того, нужен ли артисту талант, чтобы выступать на сцене. Валя Karna.val заявила, что любой, кому нравится петь, может это делать, независимо от наличия таланта. Такое мнение, вероятно, задело Ларису Долину. Она в резкой форме раскритиковала позицию тикток-блогерши.

— У меня огромное уважение к Ларисе Долиной. Сидеть с какой-то помойкой — это недостойно. Где Лариса Долина и где эта блогерша. Мне печально, что Лариса вляпалась, — заявил Садальский.

Кроме того, шоумен отметил, что на данный момент наступил век продюсеров, когда наличие или отсутствие таланта не играет никакой роли, пишет ФАН.

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