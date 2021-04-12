Кабмин внес в Госдуму законопроект об отмене налогового соглашения с Нидерландами

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Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о денонсации соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогов. Это следует из документа, опубликованного в электронной базе нижней палаты парламента, в понедельник, 12 апреля.

— Королевство Нидерландов не согласилось с предложением Российской Федерации, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам, — говорится в законопроекте.

Соглашение потребовалось после того, как в марте 2020 года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в 15 процентов доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Документы, заключенные на тот момент, позволяли выводить прибыль из страны, уплачивая налоги по ставке в два-три процента.

Нидерланды являются одной из самых популярных юрисдикций для вывода средств из России, поэтому требовалось новое соглашение, которое бы учитывало поручение Путина. Королевство, однако, настаивало на расширении перечня доходов, которые бы облагались по пониженным ставкам. По этой причине соглашение пришлось денонсировать, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что власти утвердили обновленные критерии оценки эффективности губернаторов.

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