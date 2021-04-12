Алиев потребовал у Еревана ответа на вопрос о ракетах «Искандер-М»

Фото: president.az /Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал у Еревана ответа на вопрос, откуда у Армении взялись ракеты «Искандер-М», которые были выпущены по городу Шуша в Нагорном Карабахе.

— Откуда у армянской армии эти ракеты? Этих ракет не должно было быть. Это уже наглядное доказательство. Доказательство военного преступления Армении, и мы хотим ответа, как это смертельное оружие попало в руки Армении, — заявил глава Азербайджана.

Он отметил, что никаких ответов Армения не предоставила, но Баку «эти ответы получит». По слова Алиева, ракеты «Искандер-М» использовались после освобождения Шуши. Президент уточнил, что Баку имеет достаточно информации на этот счет, но пока ждет официального разъяснения от Еревана, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу «Искандеров».

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