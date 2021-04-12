Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Электробусы вышли на 45-й по счету маршрут в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Электробусы вышли на 45-й по счету маршрут в Москве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, метро Бибирево Карта всех событий

Электробусы начали курсировать на 45-м по счету маршруте в Москве. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что электробусы вышли на маршрут № 637. Они будут курсировать от станции метро «Бибирево» через МЦД Бескудниково и метро «Отрадное» до метро «Владыкино». Ежедневно этим маршрутом пользуются больше 12 тысяч жителей из четырех районов Москвы.

Ранее сообщалось, что Москва заняла первое место в Европе по числу электробусов. В настоящее время в городе эксплуатируется около 600 электробусов на 42 маршрутах. Кроме того, в столице установлено более 100 зарядных станций.

Читайте также: Новые трамваи «Витязь-М» впервые начали курсировать на северо-западе Москвы

транспортэлектробусыМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Все мнения
О проекте
Читайте нас в