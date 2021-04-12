Электробусы вышли на 45-й по счету маршрут в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, метро Бибирево Карта всех событий

Электробусы начали курсировать на 45-м по счету маршруте в Москве. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что электробусы вышли на маршрут № 637. Они будут курсировать от станции метро «Бибирево» через МЦД Бескудниково и метро «Отрадное» до метро «Владыкино». Ежедневно этим маршрутом пользуются больше 12 тысяч жителей из четырех районов Москвы.

Ранее сообщалось, что Москва заняла первое место в Европе по числу электробусов. В настоящее время в городе эксплуатируется около 600 электробусов на 42 маршрутах. Кроме того, в столице установлено более 100 зарядных станций.

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