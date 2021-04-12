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Мосгосстройнадзор проверит строительство детского сада на юго-востоке столицы
Фото: Пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы

Мосгосстройнадзор проверит строительство детского сада на юго-востоке столицы

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка, микрорайон Люберецкие Поля, 14-й квартал Карта всех событий

Специалисты Мосгосстройнадзора проверят ход строительства детского сада на юго-востоке города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 12 апреля.

Учреждение на 225 мест возводят в 14-м квартале района Некрасовка внутри нового жилого комплекса. Строительство трехэтажного здания планируют завершить в этом году, отмечается на сайте информационного центра правительства Москвы.

Ранее сообщалось о том, что в районе Южное Бутово построили школу-трансформер.

Читайте также: Рафик Загрутдинов: В районе Некрасовка построят школу на 550 мест

Мосгосстройнадзордетский садНекрасовка
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