«Милашка»: Егор Крид удивил поклонников накрашенными ногтями

Фото: instagram.com/egorkreed

Российский хип-хоп исполнитель Егор Крид решил поделиться с поклонниками изменением в своем образе. Певец опубликовал в своем микроблоге фотографию, на которой позирует с накрашенными ногтями.

— Ты не покемон, чтобы за тобой бегать, — загадочно подписал пост Егор.

Подписчики удивленно отреагировали на публикацию.

«Милашка»; «Носки с пикачу надо было надеть!»; «Побольше бы таких простых фоточек»; «Что за милота»; «Прошу тебя, любимый Егор Крид, убери маник, плиз»; «Какая милашка ты и Пикачу», — написали поклонники в комментариях под постом Крида в его Instagram-аккаунте.

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