«Исполнено дерзко»: криминалист прокомментировал убийство в столичном фитнес-клубе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Щукино, жилой комплекс Алые Паруса Карта всех событий

Профессор кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени Ломоносов Лев Бертовский прокомментировал «Вечерей Москве» инцидент в столичном фитнес-клубе, где был убит криминальный авторитет Али Гейдаров. По его словам, этот случай не говорит о тенденции к возвращению 1990-х.

Криминалист считает, что для разборок 1990-х была другая социальная подоплека. Подобные происшествия случаются локально, но глобального пока ничего не видно.

— Исполнено дерзко – да, но видимо были для того основания. Киллера в таких случаях, несмотря на наличие видеозаписей не всегда найти просто. Иногда он стремится к своей жертве, и его уже нет на этом свете. В ряде случаев, если это очень хорошо продумано, его просто вряд ли найдешь, — заявил Бертовский корреспонденту «Вечерней Москвы».

Он отметил, что в подобных преступлениях злоумышленники тщательно все продумывают и просчитывают. Именно поэтому правоохранительным органам будет непросто в этой ситуации.

Ранее «ВМ» сообщала, что в понедельник, 12 апреля, в фитнес-клубе в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице произошло убийство. Неизвестный посетитель фитнес-клуба несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в находящегося там мужчину. Cтарший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что убитым является Али Гейдаров. По данным СМИ, он может быть криминальным авторитетом и вором в законе по прозвищу Алик Рыжий. В 2016 году он был приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за грабеж. В прошлом году Гейдаров освободился по УДО. Известно, что он пережил три покушения и якобы считался ставленником Деда Хасана (известный криминальный авторитет, убитый в 2013 году — Прим. «ВМ»).

По данным СМИ, убийство Гейдарова могло быть местью за убийство его давнего врага Лоты Гули (Надира Салифова), который также являлся криминальным авторитетом. Конфликт между ним и Рыжим начался много лет назад, а обострился после истории с задержанием двух киллеров, которых Гули якобы нанял для покушения на Рыжего.

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