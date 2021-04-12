«Шаблон прошлого времени»: Karna.val ответила Долиной после скандала на шоу Галкина

Фото: instagram/karna.val

Тикток-блогерша Валя Karna.val ответила певице Ларисе Долиной после скандала на шоу Максима Галкина «Музыкалити». Девушка подчеркнула, что времена изменились и не стоит судить о молодежи по старым меркам.

— Стандарты меняются. И мы не виноваты в том, что растем совсем на других исполнителях, совсем с другим вкусом к жизни. Как было 20, 30, 40 лет назад, — уже не будет. Зачем цеплять на молодежь шаблон прошлого времени? — ответила Валя в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, ранее Лариса Долина и Валя Karna.val поспорили на тему того, нужен ли артисту талант, чтобы выступать на сцене. Валя Karna.val заявила, что любой, кому нравится петь, может это делать, независимо от наличия таланта. Такое мнение, вероятно, задело Ларису Долину. Она в резкой форме раскритиковала позицию тикток-блогерши.

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