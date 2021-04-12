Движение восстановили на Ленинградском проспекте после ДТП

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 56 Карта всех событий

Движение транспорта восстановлено на участке Ленинградского проспекта после ДТП. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Напомним, авария произошла в районе дома 56 по Ленинградскому проспекту. По указанному адресу столкнулись три автомобиля.

Из-за ДТП движение было перекрыто по двум рядам в сторону области и затруднено на 1,5 километра.

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