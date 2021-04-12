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Движение восстановили на Ленинградском проспекте после ДТП
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Движение восстановили на Ленинградском проспекте после ДТП

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 56 Карта всех событий

Движение транспорта восстановлено на участке Ленинградского проспекта после ДТП. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Напомним, авария произошла в районе дома 56 по Ленинградскому проспекту. По указанному адресу столкнулись три автомобиля.

Из-за ДТП движение было перекрыто по двум рядам в сторону области и затруднено на 1,5 километра.

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