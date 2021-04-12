Поклонская испугала подписчиков опубликованным фото из больницы
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская оказалась под капельницей. Это следует из снимка, который она опубликовала на своей странице в Instagram.
— Отхожу от ваших комментариев, — написала парламентарий.
Поклонники депутата не смогли пройти мимо такого сообщения.
«Выздоравливайте»; «Храни вас Господь»; «Поправляйтесь!», — написали обеспокоенные подписчики.
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