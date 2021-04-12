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Поклонская испугала подписчиков опубликованным фото из больницы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Поклонская испугала подписчиков опубликованным фото из больницы

Иван Юминов

Общество

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская оказалась под капельницей. Это следует из снимка, который она опубликовала на своей странице в Instagram.

— Отхожу от ваших комментариев, — написала парламентарий.

Поклонники депутата не смогли пройти мимо такого сообщения.

«Выздоравливайте»; «Храни вас Господь»; «Поправляйтесь!», — написали обеспокоенные подписчики.

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проблемы со здоровьемНаталья Поклонскаякапельница
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