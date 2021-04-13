Школьники из Москвы победили на фестивале патриотической песни «Журавли Победы»

Фото: пресс-служба Музея Победы

Столичные школьники стали победителями фестиваля патриотической песни «Журавли Победы». Итоги всероссийского творческого состязания подвел Музей Победы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения во вторник, 13 апреля.

Среди лауреатов оказалось больше всего москвичей. Из 16 призеров — четыре столичных коллектива и одна москвичка. Это шоу-группа «Нужные люди», ансамбль «Музыкальная дорожка», группа «Коломбина», ГАУДО «ДоМиСолька» группа Ми и юная певица Надежда Шальнева. На конкурсе юные артисты выступили с композициями, в которых звучала тема подвига и долга перед страной.

Творческое конкурс стартовал 1 февраля и проходил в два этапа в заочной форме.

Теперь победителям предстоит выступить 28 мая на концерте в Музее Победы, а некоторые школьники примут участие в тематической смене ВДЦ «Орленок», которая будет проходить с 31 мая до 19 июня.

Всего более 1000 вокалистов в возрасте от 11 до 16 лет стали участниками фестиваля. Они прислали работы из 70 российских регионов, а также из Эстонии.

Полный список победителей можно посмотреть на сайте музея.

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