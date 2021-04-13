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Школьники из Москвы победили на фестивале патриотической песни «Журавли Победы»
Фото: пресс-служба Музея Победы

Школьники из Москвы победили на фестивале патриотической песни «Журавли Победы»

Юлия Курганова

Культура

Столичные школьники стали победителями фестиваля патриотической песни «Журавли Победы». Итоги всероссийского творческого состязания подвел Музей Победы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения во вторник, 13 апреля.

Среди лауреатов оказалось больше всего москвичей. Из 16 призеров — четыре столичных коллектива и одна москвичка. Это шоу-группа «Нужные люди», ансамбль «Музыкальная дорожка», группа «Коломбина», ГАУДО «ДоМиСолька» группа Ми и юная певица Надежда Шальнева. На конкурсе юные артисты выступили с композициями, в которых звучала тема подвига и долга перед страной.

Творческое конкурс стартовал 1 февраля и проходил в два этапа в заочной форме.

Теперь победителям предстоит выступить 28 мая на концерте в Музее Победы, а некоторые школьники примут участие в тематической смене ВДЦ «Орленок», которая будет проходить с 31 мая до 19 июня.

Всего более 1000 вокалистов в возрасте от 11 до 16 лет стали участниками фестиваля. Они прислали работы из 70 российских регионов, а также из Эстонии.

Полный список победителей можно посмотреть на сайте музея.

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