Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Китайско-российская торговля выросла на 15 процентов с начала 2021 года
Фото: edu.gov.ru

Китайско-российская торговля выросла на 15 процентов с начала 2021 года

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

С января по март 2021 года китайско-российская торговля выросла на 15,4 процента в годовом исчислении. Об этом рассказали в Главном таможенном управлении Китая.

Уточняется, что российский экспорт с начала 2021 года снизился 0,1 процента до 16,2 миллиарда долларов. При этом импорт китайских товаров вырос на 42,7 процента до 13,06 миллиарда долларов.

В 2020 году товарооборот России и Китая снизился из-за пандемии коронавируса на 2,9 процента до 107,7 миллиарда долларов, сообщает Интерфакс.

Ранее инвесторы рассказали, что ожидают изменения цен на нефть после сделки между США и Ираном.

Читайте также: Южную Корею и Китай обеспокоило решение Японии слить воду с «Фукусимы-1» в океан

экономикаработа таможниКитай
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Все мнения
О проекте
Читайте нас в