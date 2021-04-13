Китайско-российская торговля выросла на 15 процентов с начала 2021 года

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С января по март 2021 года китайско-российская торговля выросла на 15,4 процента в годовом исчислении. Об этом рассказали в Главном таможенном управлении Китая.

Уточняется, что российский экспорт с начала 2021 года снизился 0,1 процента до 16,2 миллиарда долларов. При этом импорт китайских товаров вырос на 42,7 процента до 13,06 миллиарда долларов.

В 2020 году товарооборот России и Китая снизился из-за пандемии коронавируса на 2,9 процента до 107,7 миллиарда долларов, сообщает Интерфакс.

Ранее инвесторы рассказали, что ожидают изменения цен на нефть после сделки между США и Ираном.

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