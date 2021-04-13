Президент Азербайджана заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе остается хрупкой

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Ситуация в Нагорном Карабахе после прекращения боевых действий по-прежнему остается хрупкой. Соответствующее заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 13 апреля, на конференции в Баку.

При этом Алиев допустил, что Азербайджан может заключить мирное соглашение с Арменией.

— Ситуация после войны по-прежнему остается хрупкой. Режим прекращения огня соблюдается, но, несмотря на это, перед нами стоит еще много вопросов, касающихся послевоенного развития, — подчеркнул Алиев.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе с учетом прошедших переговоров.

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