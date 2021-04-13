Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Президент Азербайджана заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе остается хрупкой
Фото: Википедия

Президент Азербайджана заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе остается хрупкой

Анастасия Волоснова

В мире

Ситуация в Нагорном Карабахе после прекращения боевых действий по-прежнему остается хрупкой. Соответствующее заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 13 апреля, на конференции в Баку.

При этом Алиев допустил, что Азербайджан может заключить мирное соглашение с Арменией.

— Ситуация после войны по-прежнему остается хрупкой. Режим прекращения огня соблюдается, но, несмотря на это, перед нами стоит еще много вопросов, касающихся послевоенного развития, — подчеркнул Алиев.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе с учетом прошедших переговоров.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Алиев потребовал у Еревана ответа на вопрос о ракетах «Искандер-М»

вооруженные столкновенияАрменияНагорный Карабах
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Нефтяную войну Россия не проиграет. И вот почему

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Все мнения
О проекте
Читайте нас в