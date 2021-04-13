Рухнувшие конструкции «Невской мануфактуры» горят на площади 500 квадратных метров

Фото: 61.mchs.gov.ru / МЧС РФ по Ростовской области

Обрушившиеся конструкции на петербургской фабрике «Невская мануфактура» горят на площади 500 квадратных метров. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, в настоящий момент ведутся работы по проливке и разборке конструкций, а также ликвидации локальных очагов возгорания. На месте происшествия работают 37 человек и 9 единиц техники.

Ранее сообщалось, что двое пожарных, которые пострадали в результате тушения здания фабрики, находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, пожар в шестиэтажном здании фабрики «Невская мануфактура» 1861 года постройки произошел в понедельник, 12 апреля. С фабрики были эвакуированы 40 человек. В ходе тушения огня один пожарный погиб, еще двое пострадали. Как уточнили в ведомстве, площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, известно об обрушении кровли здания. Во вторник на место пожара выехали сотрудники центрального аппарата МЧС.

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