Рухнувшие конструкции «Невской мануфактуры» горят на площади 500 квадратных метров
Обрушившиеся конструкции на петербургской фабрике «Невская мануфактура» горят на площади 500 квадратных метров. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщила пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, в настоящий момент ведутся работы по проливке и разборке конструкций, а также ликвидации локальных очагов возгорания. На месте происшествия работают 37 человек и 9 единиц техники.
Ранее сообщалось, что двое пожарных, которые пострадали в результате тушения здания фабрики, находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, пожар в шестиэтажном здании фабрики «Невская мануфактура» 1861 года постройки произошел в понедельник, 12 апреля. С фабрики были эвакуированы 40 человек. В ходе тушения огня один пожарный погиб, еще двое пострадали. Как уточнили в ведомстве, площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, известно об обрушении кровли здания. Во вторник на место пожара выехали сотрудники центрального аппарата МЧС.
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