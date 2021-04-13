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Вакцинация от коронавируса на дому началась в Москве
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Вакцинация от коронавируса на дому началась в Москве

Виктория Родимкина

Город

В Москве начали вакцинацию маломобильных граждан от коронавируса на дому. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 13 апреля.

В городе 120 тысяч человек состоят на надомном обслуживании. Тех, кто принял решение о вакцинации, посетит медицинская бригада, чтобы сделать прививку от коронавируса.

— С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении, — сказала Анастасия Ракова.

Она пояснила, что эта категория москвичей является подопечными социальных центров.

Для проведения вакцинации на дому сформировано 66 бригад, в них вошли врачи и медсестры из городских поликлиник, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

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