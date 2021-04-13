Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москва выделила почти 28 миллиардов рублей на достройку проблемного жилья
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Москва выделила почти 28 миллиардов рублей на достройку проблемного жилья

Илья Ашуров

Город

В 2021 году власти столицы выделили почти 28 миллиардов рублей на достройку проблемного жилья в Москве. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, «Дорожная карта» долгостроев уже включает в себя 32 объекта. На этот год запланировано завершение еще 54 недостроенных жилых объекта. Также заммэра уточнил, что бюджет города выделил Московскому фонду защиты прав обманутых дольщиков и акционерному обществу «Мосотделстрой № 1» (обе организации занимаются достраиванием проблемного жилья — прим. «ВМ») более 24,8 миллиарда рублей.

— Кроме того, Адресной инвестиционной программой Москвы предусмотрено финансирование на 2021 год КП «Управление гражданского строительства» в размере трех миллиардов рублей на строительство компенсационных жилых домов для обманутых дольщиков, — приводит слова Бочкарева Интерфакс.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что по итогам 2020 года Москва впервые с 2014 года вошла в топ самых привлекательных городов для инвесторов. Тогда столица занимала 25-ю строчку рейтинга, теперь она поднялась на 22-е место.

Читайте также: Новое здание детской поликлиники в Войковском районе планируют построить к 2022 году

бюджет МосквыдольщикиАндрей Бочкарев
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Досрочная пенсия для врачей не выход

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Нефтяную войну Россия не проиграет. И вот почему

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Все мнения
О проекте
Читайте нас в