Москва выделила почти 28 миллиардов рублей на достройку проблемного жилья

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В 2021 году власти столицы выделили почти 28 миллиардов рублей на достройку проблемного жилья в Москве. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, «Дорожная карта» долгостроев уже включает в себя 32 объекта. На этот год запланировано завершение еще 54 недостроенных жилых объекта. Также заммэра уточнил, что бюджет города выделил Московскому фонду защиты прав обманутых дольщиков и акционерному обществу «Мосотделстрой № 1» (обе организации занимаются достраиванием проблемного жилья — прим. «ВМ») более 24,8 миллиарда рублей.

— Кроме того, Адресной инвестиционной программой Москвы предусмотрено финансирование на 2021 год КП «Управление гражданского строительства» в размере трех миллиардов рублей на строительство компенсационных жилых домов для обманутых дольщиков, — приводит слова Бочкарева Интерфакс.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что по итогам 2020 года Москва впервые с 2014 года вошла в топ самых привлекательных городов для инвесторов. Тогда столица занимала 25-ю строчку рейтинга, теперь она поднялась на 22-е место.

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