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Еще 8173 новых случая COVID-19 выявили в России за минувшие сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Еще 8173 новых случая COVID-19 выявили в России за минувшие сутки

Анастасия Волоснова

Общество

Еще 8173 случая коронавируса выявили в 83 регионах России за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале во вторник, 13 апреля.

Среди новых пациентов 12,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Скончались за сутки 338 человек, вылечились 9611 пациентов.

Еще 8173 новых случая COVID-19 выявили в России за минувшие суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству новых пациентов с коронавирусом продолжает лидировать Москва, где выявили 1782 новых случая. Санкт-Петербург находится на втором месте, где за сутки зафиксирован 701 новый случай коронавируса. На третьем месте — Московская область, где выявили 533 пациента с коронавирусом.

Еще 8173 новых случая COVID-19 выявили в России за минувшие суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в 85 регионах России выявлено 4 657 883 случая COVID-19. Скончался 103 601 человек, вылечились от инфекции 4 281 776 пациентов.

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