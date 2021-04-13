Врач назвал признаки больных сосудов и сообщил лучший способ их укрепления

Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-NC-SA 4.0

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников назвал способы укрепить сосуды. Он пояснил, что это сложный орган, который может прекратить защитную функцию и воспалиться. На этих местах образуются холестериновые бляшки, атеросклероз. По его словам, если у человека есть лишний вес и он мало двигается. У него не может быть здоровых сосудов.

— Нам нужно, чтобы ссуды не воспалялись, правильно реагировали на стрессы. Американский футбол, тяжелая атлетика провоцируют риски воспаления сосудов. На сосуды имеет колоссальное влияние здоровье полости рта. Если у человека проблемы с деснами или зубами, у них чаще возникают инфаркты и инсульты, онкологические заболевания, — отметил эксперт.

По словам Мясникова, для сосудов полезны продукты с содержанием Омега-3. Это морепродукты, которые очищают сосуды за счет «хорошего» холестерина высокой плотности, орехи, сосуды хорошо чистят отруби, льняное и подсолнечное масло, сухофрукты. Повысить «хороший» холестерин можно несколькими способами: употребляя рыбу и морепродукты, занимаясь регулярными аэробными физическими нагрузками и принимая статины. Помогает закаливание, нужно тренировать сосуды.

— Но вы должны понимать, все, что повышает «хороший» холестерин, очищает сосуды. У человека не могут быть здоровые сосуды, если у него пивной живот, он сидит на диване и не двигается. Попросите меня назвать одно средство для сохранения и укрепления сосудов — ответ будет физкультура, это номер один, — пояснил врач.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: «Негативный эффект»: чем и для кого опасно резкое потепление в Москве