Курс биткоина впервые превысил 62 тысячи долларов

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Впервые курс биткоина достиг отметки в 62,5 тысячи долларов за единицу. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDesk, который анализирует сведения с крупнейших криптовалютных бирж. Такой показатель зафиксирован в 11:24 по московскому времени.

Криптовалюта таким образом установила свой исторический рекорд. Курс биткоина стал демонстрировать стремительный рост с начала 2021 года.

В ноябре сообщалось, что цена биткоина превысила 18 тысяч долларов впервые с 2017 года.

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