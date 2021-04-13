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Харви Вайнштейн почти ослеп и потерял зубы в тюрьме
Фото: Скриншот видео с c youtube/euronews (на русском)

Харви Вайнштейн почти ослеп и потерял зубы в тюрьме

Юлия Павлушова

Звезды

Здоровье американского продюсера Харви Вайнштейна, отбывающего наказание по делу о домогательствах, пошатнулось в тюрьме. Он начал слепнуть и терять зубы, сообщил адвокат знаменитости Норман Эффман.

По его словам, продюсер потерял уже четыре зуба. Стоматологические процедуры для спасения улыбки Вайнштейна уже запланированы. Правозащитник добавил, что его клиент также нуждается в операции на глазу, пишет издание Page Six.

Напомним, скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Его обвинили в домогательствах сразу несколько десятков женщин, среди которых были Ума Турман и Анджелина Джоли. В 2020 году Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы. В начале апреля он подал жалобу на приговор и потребовал проведения нового суда по своему делу.

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тюрьмаадвокатХарви Вайнштейн
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