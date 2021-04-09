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Актера Джеймса Франко обвинили в домогательствах к несовершеннолетним
Фото: instagram/officialjamesfrancoo

Актера Джеймса Франко обвинили в домогательствах к несовершеннолетним

Юлия Павлушова

Звезды

Голливудского актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Автор громкого заявления — звезда сериала «Доктор Хаус» Шарлин Йи. Манифест в отношении коллеги она опубликовала в Instagram.

По словам девушки, звезда «Человека-паука» вел себя неподобающе на съемках фильма «Горе-творец», которые проходили в 2017 году. Шарлин Йи утверждает, что, узнав об этом, она решила не участвовать в проекте.

— Когда я попыталась разорвать контракт и уйти из картины «Горе-творец», потому что Джеймс Франко — сексуальный маньяк, меня попытались подкупить большой ролью, — написала актриса.

Шарлин Йи убеждена, что похождения Джеймса Франко покрывал продюсер «Горе-творца» и по совместительству друг актера Сет Роган. Обоих приятелей актриса обвинила в психологическом давлении на своих жертв.

Джеймс Франко втянут в подобный скандал не впервые. Еще в 2019 году сообщалось, что ученицы актерской школы подали судебный иск к Франко и его партнерам, которые, по их словам, использовали свое руководящее положение в корыстных целях. Согласно информации СМИ, Франко и работники школы порекомендовали ученицам поучаствовать в прослушиваниях откровенного характера.

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