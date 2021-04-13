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Госдума запретила изымать у россиян домашних животных за долги
Фото: Вечерняя Москва

Госдума запретила изымать у россиян домашних животных за долги

Анастасия Волоснова

Общество

У россиян не смогут изымать за долги животных, которых не используют в предпринимательской деятельности. Соответствующий законопроект приняла в третьем чтении Госдума во вторник, 13 апреля.

В Гражданском кодексе был прописан перечень сельскохозяйственных животных, которых нельзя было изымать при долгах владельца. Теперь Госдума пополнила список домашними питомцами, которые прописаны в законе об ответственном обращении с животными, пишет ТАСС.

При принятии законопроекта в первом чтении отмечалось, что животное не является «вещью», а является живым существом, которое испытывает позитивные и негативные эмоции. По мнению депутатов Госдумы, негативные последствия изъятия животных наступают и для самих граждан, так как, по статистике, более 80 процентов россиян считают домашних животных членами семьи.

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