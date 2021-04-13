Более 160 фасадов зданий отремонтируют на севере Москвы в 2021 году

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В 2021 году на севере Москвы будет проведен капитальный ремонт 169 фасадов зданий. Работы проведут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

При этом два дома в Беговом районе столицы имеют статус объектов культурного наследия. Основной объем работ по ремонту запланирован с 21 апреля по 20 сентября.

— Рядом с каждым объектом, где проходят работы, размещают информационные стенды. Там можно найти информацию о подрядной организации, проводящей ремонт, и контактные данные уполномоченных сотрудников, — говорится в сообщении официального сайта мэра Москвы.

Перед началом работ специалисты используют технологию, которая позволяет восстановить технические характеристики и внешний облик дома. Рабочие очищают фасады кирпичных домов от старой краски и штукатурки, ремонтируют их, а потом снова наносят внешнее покрытие.

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