День наследия пройдет в Доме культуры «Гайдаровец»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Дом культуры «Гайдаровец» расположен в усадьбе Толстых — Борисовских на Земляном Валу. В Дни исторического и культурного наследия по зданию, сохранившему свой облик с 1773 года, пройдет экскурсия.

Именно с балкона этой усадьбы Наполеон Бонапарт смотрел на непокоренную Москву в зареве пожаров, здесь выросла мать Федора Тютчева и жил заводчик Никанор Борисовский.

Участники экскурсии пройдут не только по комнатам и коридорам особняка, посетят залы с историческими интерьерами и увидят тот самый балкон, но посмотрят архивные фотографии и поговорят об истории.

Экскурсии пройдут 18 и 21 апреля, а также 15 мая, сообщается на сайте организации.

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