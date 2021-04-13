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День наследия пройдет в Доме культуры «Гайдаровец»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

День наследия пройдет в Доме культуры «Гайдаровец»

Ольга Маркова

Культура

Дом культуры «Гайдаровец» расположен в усадьбе Толстых — Борисовских на Земляном Валу. В Дни исторического и культурного наследия по зданию, сохранившему свой облик с 1773 года, пройдет экскурсия.

Именно с балкона этой усадьбы Наполеон Бонапарт смотрел на непокоренную Москву в зареве пожаров, здесь выросла мать Федора Тютчева и жил заводчик Никанор Борисовский.

Участники экскурсии пройдут не только по комнатам и коридорам особняка, посетят залы с историческими интерьерами и увидят тот самый балкон, но посмотрят архивные фотографии и поговорят об истории.

Экскурсии пройдут 18 и 21 апреля, а также 15 мая, сообщается на сайте организации.

Читайте также: Экскурсии, концерты и краеведческий диктант: как в Москве пройдет День наследия

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