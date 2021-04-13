Онлайн-мероприятия московских театров собрали 41 миллион зрителей

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Театры столицы в период пандемии провели свыше 4,2 тысячи мероприятий в онлайн-режиме. Об этом заявил руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

По его словам, трансляции собрали 41 миллион зрителей. Руководитель департамента добавил, что в сетевом формате проводили также репетиции и съемки фильмов.

— То, что это действительно вызов времени и нам к этому придется привыкать, — это так, — цитирует Александра Кибовского РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Музей Москвы приглашает жителей столицы на экскурсию «В гостях у Шехтеля: путешествие в особняк архитектора».

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