Онлайн-мероприятия московских театров собрали 41 миллион зрителей
Театры столицы в период пандемии провели свыше 4,2 тысячи мероприятий в онлайн-режиме. Об этом заявил руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
По его словам, трансляции собрали 41 миллион зрителей. Руководитель департамента добавил, что в сетевом формате проводили также репетиции и съемки фильмов.
— То, что это действительно вызов времени и нам к этому придется привыкать, — это так, — цитирует Александра Кибовского РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Музей Москвы приглашает жителей столицы на экскурсию «В гостях у Шехтеля: путешествие в особняк архитектора».
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