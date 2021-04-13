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Музей Москвы позвал жителей столицы в особняк архитектора Шехтеля
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Музей Москвы позвал жителей столицы в особняк архитектора Шехтеля

Ольга Маркова

Культура

Музей Москвы приглашает жителей столицы на экскурсию «В гостях у Шехтеля: путешествие в особняк архитектора».

Участники экскурсии узнают о детских и юношеских годах архитектора, о его дружбе с братьями Чеховыми и Исааком Левитаном, о его семье, об обитателях и гостях этого дома, о судьбе зодчего после революции.

Для гостей особняка откроются все двери, что позволит увидеть его уникальные интерьеры. Ведь архитектор наиболее полно воплотил в собственном доме представления об идеальной архитектуре. В художественном воплощении дома видны обращение к национальному классическому наследию и желание создать среду обитания для уникальной семьи.

Экскурсии состоятся 17 и 28 апреля, сообщается на сайте музея.

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Музей Москвыэкскурсияархитектор
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