Российские туристы могут вернуть деньги за путевки в Турцию

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Туристы, которые купили путевки в Турцию, могут расторгнуть договор с туроператором из-за угрозы здоровью и вернуть свои деньги. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В случае если заказчик решил расторгнуть договор уже после начала путешествия, ему возвращается денежная сумма, пропорциональная стоимости неоказанных услуг.

Из-за ограничения авиасообщения с Турцией до 1 июня российским туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в Турцию, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня из-за увеличения числа новых пациентов с коронавирусом в стране. Президент Союза туриндустрии РФ назвал число находящихся в Турции россиян.

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