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Президент Союза туриндустрии РФ назвал число находящихся в Турции россиян
Фото: Pixabay

Президент Союза туриндустрии РФ назвал число находящихся в Турции россиян

Юлия Павлушова

Внешняя политика

На территории Турции находятся около 30 тысяч туристов из России. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на онлайн-конференции.

Также представитель РСТ назвал число россиян, которым придется отменить поездки в Турцию и Танзанию из-за ограничения пассажирского авиасообщения с этими странами.

— Сейчас, по нашим данным, в Турцию и Танзанию где-то до 1 июня не смогут путешествовать порядка 500 тысяч человек, — цитирует Андрея Игнатьева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия приостановит авиасообщение с Турцией в период с 15 апреля до 1 июня из-за неблагоприятной эпидситуации. Вместе с тем бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко уверен, что полеты в эту страну необходимо закрыть на все лето.

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