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Масштабные противопаводковые учения пройдут в Москве 14 апреля
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Масштабные противопаводковые учения пройдут в Москве 14 апреля

Илья Ашуров

Город

В Москве пройдут масштабные командно-штабные учения по отработке действий по ликвидации ЧС, вызванной пропуском паводка. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, учения пройдут в среду, 14 апреля.

— В рамках учений столичные пожарные и спасатели отработают действия при возникновении ЧС, связанной с паводком, и организацию мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, — сказал заммэра.

Кроме того, Петр Бирюков добавил, что в учениях примут участие более 200 сотрудников, а также будет задействовано около 60 единиц техники (вертолеты, катер, надувные лодки и другое). Он подчеркнул, что проведение учений позволит еще раз отработать алгоритм действий, необходимых при возникновении ЧС, а также разработать новые методы реагирования и испытать на практике уникальныеобразцы новейшего оборудования.

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МЧСПетр БирюковУчения
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