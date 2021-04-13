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Облицовка фасада упала на прохожих в центре Москвы
Фото: Вечерняя Москва

Облицовка фасада упала на прохожих в центре Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Гоголевский бульвар Карта всех событий

Часть облицовки фасада одного из зданий упала на прохожих на Гоголевском бульваре столицы. По предварительным данным, пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 13 апреля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что по данному факту будет проведена проверка. Прокуратура установит все обстоятельства и причины инцидента. Также будет дана оценка состоянию объекта и исполнению требований законодательства ответственными лицами.

Видео: Московская прокуратура

Ранее сообщалось, что москвичка упала с 10-го этажа во время мытья окон и выжила.

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ПроисшествияГоголевский бульварфасад здания
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