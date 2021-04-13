СМИ: Встреча Зеленского и Макрона состоится в Париже 16 апреля

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Президент Франции Эммануэль Макрон встретится со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским за завтраком в Елисейском дворце в пятницу, 16 апреля. Об этом сообщают французские СМИ во вторник, 13 апреля.

В сообщении говорится, что встреча Макрона и Зеленского состоится из-за напряженной ситуации на Украине «из-за присутствия российских военных на ее границе». Переговоры глав государства состоятся во время рабочего завтрака, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник в администрации лидера Франции.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и НАТО сознательно превращают Украину в «пороховую бочку». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев ведет войну против собственного народа.

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