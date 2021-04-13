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Глава МИД Украины заявил, что его страна никогда не будет частью «русского мира»
Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Глава МИД Украины заявил, что его страна никогда не будет частью «русского мира»

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Украина никогда не станет частью «русского мира», так как принадлежит к западному миру демократии. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник, 13 апреля.

Министр подчеркнул, что Запад не даст Украине уничтожить демократию внутри страны.

— Россия должна понять, что Украина принадлежит к миру демократии, к западному миру, и Запад не позволит Украине уничтожить демократию, суверенитет Украины. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут предоставить России. Украина никогда не станет частью «русского мира», — отметил Кулеба.

Кулеба сказал, что Киев будет принимать меры для сдерживания России и ее якобы «агрессивных намерений». По словам политика, прямой поддержкой Украины могут стать новые санкции и укрепление украинской военной оборонительной мощи, сообщает ТАСС.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и НАТО сознательно превращают Украину в «пороховую бочку». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев ведет войну против собственного народа.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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МИД УкраиныУкраинаДмитрий Кулеба
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