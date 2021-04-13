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Вратаря «Локомотива» Гилерме дисквалифицировали на два матча РПЛ
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Вратаря «Локомотива» Гилерме дисквалифицировали на два матча РПЛ

Кирилл Николаев

Спорт

Вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за провокацию в адрес болельщиков столичного «Спартака». Об этом во вторник, 13 апреля, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

По его словам, Гилерме дисквалифицировали за использование оскорбительных жестов в адрес болельщиков «Спартака». Он пропустит матчи против «Ростова» и «Тамбова», сообщает «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что делегат матча между «Локомотивом» и «Спартаком» зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Гилерме со стороны болельщиков «Спартака». Красно-белые уточнили, что по ходу игры вратарь неоднократно провоцировал фанатов, показывая им неприличные жесты. Соответствующее видео имеется в распоряжении клуба.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников. Забитыми мячами в составе победителей отметились Франсуа Камано (22-я минута) и Федор Смолов (45-я). В конце первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве после удаления бразильца Лукаса Айртона (45-я).

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