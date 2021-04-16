Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Портить красивое тело»: поклонники раскритиковали Гузееву за татуировку
Фото: Youtube / Немалахов

«Портить красивое тело»: поклонники раскритиковали Гузееву за татуировку

Виктория Федотова

Звезды

Телеведущая Лариса Гузеева решила сделать первую татуировку в ходе эфира программы «Давай поженимся», однако после публикации ролика в соцсетях поклонники раскритиковали артистку.

Одна из участниц шоу сделала татуировку герою, после чего телеведущая спросила девушку, есть ли у нее еще один комплект иголок. На вопрос соведущей Розы Сябитовой, решила ли она посмотреть, Гузеева заявила, что хочет сделать тату.

— Я решила сделать. Смотреть — это не мой почерк. У моего сына день рождения, принесите мне авторучку и листок, я скажу, что надо, — пояснила актриса и телеведущая.

Сябитова предупредила коллегу, что татуировка делается без анестезии и это болезненный процесс, однако Гузеева выдержала его стойко. На руке ведущей появились ее инициалы «Л.Г».

В комментариях к ролику, опубликованному в Instagram, не все пользователи поддержали решение телеведущей:

«Зачем вообще их делать? Смысл? Зачем портить такое красивое тело?»; «Лучше бы прическу изменила и стиль одежды»; «Похвально, но лучше воздержаться от тату».

Читайте также: Лариса Гузеева опубликовала фотографию дочери с выбритыми бровями

татуировкиЛариса Гузеевасоцсети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Штанов нет, но это не проблема

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сати Казанова ушла в оккультизм

Все мнения
О проекте
Читайте нас в