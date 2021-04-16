«Портить красивое тело»: поклонники раскритиковали Гузееву за татуировку
Телеведущая Лариса Гузеева решила сделать первую татуировку в ходе эфира программы «Давай поженимся», однако после публикации ролика в соцсетях поклонники раскритиковали артистку.
Одна из участниц шоу сделала татуировку герою, после чего телеведущая спросила девушку, есть ли у нее еще один комплект иголок. На вопрос соведущей Розы Сябитовой, решила ли она посмотреть, Гузеева заявила, что хочет сделать тату.
— Я решила сделать. Смотреть — это не мой почерк. У моего сына день рождения, принесите мне авторучку и листок, я скажу, что надо, — пояснила актриса и телеведущая.
Сябитова предупредила коллегу, что татуировка делается без анестезии и это болезненный процесс, однако Гузеева выдержала его стойко. На руке ведущей появились ее инициалы «Л.Г».
В комментариях к ролику, опубликованному в Instagram, не все пользователи поддержали решение телеведущей:
«Зачем вообще их делать? Смысл? Зачем портить такое красивое тело?»; «Лучше бы прическу изменила и стиль одежды»; «Похвально, но лучше воздержаться от тату».
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