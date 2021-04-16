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Ученые рассказали об эффективном продукте против COVID-19
Фото: Скриншот видео на Youtube

Ученые рассказали об эффективном продукте против COVID-19

Анастасия Прохорова

Здоровье

Ученые из Бразилии обнаружили вещество, эффективное против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Biomedicine and Pharmacotherapy.

Эксперты утверждают, что куркумин может использоваться в составе наноструктурных препаратов и способен подавлять вирус.

Несмотря на то что глобальное внедрение препаратов против коронавируса продвигается быстрыми темпами, пандемия еще далека до завершения, и ученые продолжают искать альтернативные противовирусные средства.

Куркумин — растение из семейства имбирных и природный алкалоид, который содержится в корке куркумы. Вещество обладает противовоспалительным, противоопухолевым, антиоксидантным и противовирусным эффектом.

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